ОВА: У Києві та області до кінця доби утримуватиметься сильний дощ

Сьогодні, 12 червня, у Києві та області до кінця доби утримуватиметься сильний дощ, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram-канал Київської обласної військової адміністрації (ОВА).

Як відзначили в ОВА, окрім дощу, також очікуються пориви вітру, швидкість якого досягатиме 20 м/с.

Україну накрив циклон

Як відзначають в Українському гідрометеорологічному центрі, сьогоднішній ранок приніс в Україні тривалі дощі, що викликані активним циклоном над територією нашої країни.

"Циклон має закручену форму та рухається над північним та центральним регіоном України на схід, а дощі ним зумовлені мають облоговий, тобто тривалий характер. Разом із тим, у передній частині процесу над Лівобережжям розвиваються купчасті грозові хмари" , - додає Укргідрометцентр.

Зазначається, що дощитиме сьогодні до кінця дня, втім надвечір негода послабиться й почне відступати на північний-схід.

Нагадаємо, що Київ сьогодні накрила серйозна негода. Опади виявились настільки сильними, що вулиці підтопило.