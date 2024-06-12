У "Дії" запустили нову послугу е-Підприємець: відкрити бізнес можна в один клік
У "Дії" запустили нову послугу е-Підприємець, яка об'єднує 10 інших і полегшує відкриття власної справи, повідомляє Економічна правда.
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.
"Не потрібно більше витрачати від кількох днів до місяця, щоб обійти всі установи, а потім чекати відповідей, щоб відкрити власну справу. Тепер одна заява через Дію — і все готово", - йдеться у повідомленні.
е-Підприємець обʼєднує 10 послуг:
- державна реєстрація ФОП;
- державна реєстрація змін до відомостей про ФОП, що містяться в ЄДР;
- державна реєстрація потужностей операторів ринку харчових продуктів;
- подання вакансій;
- державної реєстрації створення товариства з обмеженою відповідальністю на підставі модельного статуту;
- державної реєстрації переходу товариства з обмеженою відповідальністю на діяльність на підставі модельного статуту
- реєстрація/перехід на спрощену систему оподаткування;
- реєстрація платником податку на додану вартість;
- реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки;
- відкриття банківського рахунку.
е-Підприємець може сам запропонувати набори послуг за найпопулярнішими видами малого бізнесу — для кафе, салонів краси, точок продажу, ІТ, а детальний опитувальник уточнить ці набори. Далі користувач сам вибере, що йому потрібно.
Сервісом можуть користуватись майбутні підприємці, а діючий бізнес може отримати додаткові послуги. Витяги, декларації й результати надання послуг в Дії.