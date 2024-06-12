У Росії недостатньо сил для стратегічних успіхів на Харківському напрямку – ДПСУ

РФ не має достатньо сил, щоб її армія могла досягти якихось стратегічних цілей як на Білоруському напрямку, так і у прикордонних Сумській та Харківській областях. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, повідомляє Укрінформ.

За словами речника, обстановка на Білоруському напрямку повністю контрольована. По той бік кордону ми не фіксуємо наявності достатніх сил щоб здійснити напад, але ми маємо бути готові, наголосив він.

Разом з тим він додав, що продовжуються активні дії ворога на Харківщині щодо спроб просунитись углиб української території. Демченко підкреслив: "зараз на цих напрямках у РФ немає достатньо сил, щоб вони могли досягти свої стратегічної цілі".

"Сили оборони відбивають атаки та наносять уражень для того щоб росіяни не змогли реалізувати свої плани. Розуміючи підступність РФ та її бажання розтягнути сили оборони, маємо бути готові до подібних дій і на інших ділянках. Зокрема, у межах не лише Харківської області, а також Сумської", – зазначив він.

На сумському напрямку, за словами Демченка, наразі є певне зменшення інтенсивності заходу ворожих ДРГ. Фактично за останній час таких спроб майже немає, додав він. Але російська армія продовжує постійно обстрілювати територію прикордонних областей.