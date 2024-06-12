Макрон закликав центристські партії об'єднатися для протидії ультраправим

Президент Франції Емманюель Макрон напередодні дострокових парламентських виборів у країні закликав усі політичні сили, які відкидають екстремістські погляди, створити передвиборчий альянс, щоб не допустити приходу до влади правих популістів із "Національного об’єднання", повідомляє Радіо Свобода.

Виступаючи на пресконференції в Парижі 12 червня, Макрон заявив, що звертається як до лівих, так і правих, щоб вони об’єдналися навколо пропрезидентського центристського табору і разом боролися за більшість у Національних зборах.

При цьому він розкритикував деяких зі своїх потенційних союзників, зокрема, лівий рух "Непокірна Франція" він звинуватив у проросійській і різко антиізраїльській позиції, а голову консервативної партії "Республіканців" Еріка Чіотті - у готовності співпрацювати з "Національним об’єднанням".

Макрон розпустив нижню палату парламенту та оголосив 30 червня дострокові вибори в реакції на несподівано великий успіх вкрай правих на виборах до Європарламенту. "Національне об’єднання" – партія Марін Ле Пен – випередило прихильників президента більш ніж удвічі.

У своєму виступі Макрон визнав, що він та його уряд робили помилки, і звернувся зокрема до потенційних виборців правих популістів, пообіцявши посилити політику щодо нелегальної міграції, боротися з підлітковою злочинністю, індексувати пенсії. Макрон також наголосив на важливості підтримки України.Президент Франції сказав, що навіть якщо його опоненти здобудуть перемогу на парламентських виборах, він не піде у відставку.

За опитуваннями, якби вибори відбулися зараз, "Національне об’єднання" опинилося б на першому місці за кількістю депутатів уперше в історії Франції. Але незрозуміло, чи вистачило б цього для більшості.

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