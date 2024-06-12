Україна почала розробляти захист для газосховищ, які атакує РФ

АТ "Укртрансгаз" (частина "Нафтогазу України") 30 травня без торгів уклало угоду з ДП "Центральний проектний інститут" міністерства оборони України щодо розробки захисту для своїх об’єктів вартістю 1,16 млн грн. Про це свідчать дані системи "Прозорро", повідомляє Нашi грошi.

Вперше потужні обстріли газосховищ на Львівщині відбулись цієї весни. В тому числі росіяни били "Кинджалами". В результаті в березні-квітні було пошкоджено певне обладнання. Але поки що без критичних наслідків. У львівських газосховищах накопичується газ для опалювального сезону по всій Україні.

Проєктант Міноборони мають розробити концептуальні інженерні пропозиції для улаштування захисних споруд на об’єктах критичної інфраструктури. Закупівлю провели без торгів відповідно до Особливостей здійснення публічних закупівель під час воєнного стану, бо вона стосується захисту об’єктів підприємств нафтогазового комплексів,"у тому числі для організації захисту їх працівників у частині будівництва, створення та облаштування об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, а також для відновлення зруйнованих або пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації таких об’єктів".

В обґрунтуванні сказано, що "Укртрансгаз" є особливо важливим об’єктом нафтогазової галузі. В результаті повітряних атак на його об’єкти пошкоджено виробничі приміщення, обладнання та системи підземного зберігання газу.

Закупівлю провели, щоб привести стан технічної захищеності об’єктів критичної інфраструктури та особливо важливих об’єктів "Укртрансгазу" до стану, який відповідатиме умовам безпеки та оборони об’єктів в умовах воєнного стану. Також метою є запобігання пошкодження та руйнування технологічного обладнання, вузлів та агрегатів, які використовуються для підземного зберігання газу.