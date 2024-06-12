Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу, семеро загиблих (Оновлено)
Російські терористи вдарили по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Унаслідок атаки загинули шестеро людей, ще 11 - дістали поранень. Про це повідомив президент Володимир Зеленський
."Ракетний удар росіян по Кривому Рогу. На цей момент 11 поранених людей і шість загиблих. Мої співчуття родинам і близьким загиблих. На місці працюють усі необхідні служби", - написав він.
За словами Зеленського, російський терор доводить, що Україна разом з партнерами має посилювати ППО.
"Сучасні системи протиповітряної оборони здатні забезпечити максимальний захист людей, наших міст, наших позицій. І ми максимально потребуємо їх", - заявив президент.
Пізніше пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури повідомила, що внаслідок атаки загинули семеро людей, 20 – поранені
Рятувальні роботи тривають. Інформація щодо постраждалих буде уточнюватися.
На місці події працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці, які фіксують наслідки ворожого удару, зазначили в прокуратурі.