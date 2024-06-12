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Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу, семеро загиблих (Оновлено)

Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу, семеро загиблих (Оновлено)

Російські терористи вдарили по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Унаслідок атаки загинули шестеро людей, ще 11 - дістали поранень. Про це повідомив президент Володимир Зеленський

."Ракетний удар росіян по Кривому Рогу. На цей момент 11 поранених людей і шість загиблих. Мої співчуття родинам і близьким загиблих. На місці працюють усі необхідні служби", - написав він.

За словами Зеленського, російський терор доводить, що Україна разом з партнерами має посилювати ППО.

"Сучасні системи протиповітряної оборони здатні забезпечити максимальний захист людей, наших міст, наших позицій. І ми максимально потребуємо їх", - заявив президент.

Пізніше пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури повідомила﻿, що внаслідок атаки загинули семеро людей, 20 – поранені

Рятувальні роботи тривають. Інформація щодо постраждалих буде уточнюватися.

На місці події працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці, які фіксують наслідки ворожого удару, зазначили в прокуратурі.

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