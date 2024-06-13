Пентагон: На сьогоднішньому "Рамштайні" обговорять посилення ППО України

Питання посилення протиповітряної оборони України системами Patriot, або іншими будуть обговорювати на черговому засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), яке пройде в очному форматі 13 червня у Брюсселі.﻿ Про це заявила заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх на брифінгу, повідомляє Українська правда.

Кореспондентка запитала, коли США очікують доставки нової системи Patriot в Україну і який вплив, на думку Пентагона, це матиме на війну.

"Щодо питання України і протиповітряної оборони. Я бачила деякі повідомлення. Щодо Patriot, то в то в мене немає жодних оголошень наразі. Але ми знаємо, що протиповітряна оборона є пріоритетом для України. Це те, що їм потрібно − чи то у вигляді Patriot, чи в інших формах. Тому я впевнена, що це буде темою обговорення завтра на засіданні UDCG (Контактної групи з питань оборони України)" , – сказала вона.

Сінгх додала, що глава Міноборони США Ллойд Остін уже вилетів до Брюсселя для участі в 23-му "Рамштайні" 13 травня і у зустрічі міністрів оборони країн НАТО 14 червня.

Нагадаємо, 12 червня видання The New York Times повідомило, що президент США Джо Байден прийняв рішення про відправку в Україну вже другого американського зенітно-ракетного комплексу Patriot.