Україна отримає від Канади перші бронемашини, виготовлені для ЗСУ

Канада передає Збройним силам України перші чотири бронемашини, побудовані для Києва, повідомляє Європейська правда.

Згідно з повідомленням Міноборони Канади, перші чотири з 50 нових ББМ, побудованих канадськими робітниками для передачі Україні, вирушають до Європи, де цього літа військовослужбовці Збройних сил України пройдуть навчання з їх використання.

Загалом перші 10 автомобілів, що передаються, – це санітарні автомобілі ACVS.

Машини перевозять з канадського міста Лондон, що в Онтаріо, до Європи.

Як оголосив прем'єр-міністр Джастін Трюдо під час візиту президента України Володимира Зеленського 22 вересня 2023 року, Канада інвестує 650 мільйонів доларів протягом трьох років, щоб надати Україні 50 бронемашин

Ці надсучасні броньовані машини виконуватимуть широкий спектр функцій на полі бою, включаючи транспортування військ, забезпечення безпечних місць для командування та управління, а також медичну евакуацію.

Update: The first four of 50 new armoured vehicles built by Canadian workers for Ukraine are heading to Ukraine’s Armed Forces.



Today in London, Ontario, @PFragiskatos saw the vehicles loaded onto trucks – and this summer, Ukrainian troops will be trained in their use. ???????????????? pic.twitter.com/QJRJANwu0l — Bill Blair (@BillBlair) June 12, 2024

Ці ББМ, які також використовує канадська армія, забезпечують високий рівень маневреності та захисту екіпажу і вантажу, що перевозиться.

Санітарний варіант ACVS оснащений медичним обладнанням та внутрішнім плануванням, що дозволить лікувати широкий спектр травм.

Перші 10 машин будуть доставлені в Україну до осені і дозволять ЗСУ безпечно евакуювати поранених із зони бойових дій.

Ця передача є частиною загальної допомоги на суму понад $14 млрд, яку Канада зобов'язалася надати Україні з лютого 2022 року, в тому числі $4 млрд на військову допомогу.

Канада передала Україні бойові танки Leopard 2, протитанкові засоби, гаубиці M777, артилерійські боєприпаси, зимовий одяг тощо.