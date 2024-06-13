В Україні планують запустити автоматичне заповнення декларацій для посадовців
НАЗК у жовтні цього року планує запустити функцію з автозаповнення декларацій, що допоможе автоматично зібрати до 70% інформації з державних реєстрів. Про це повідомив голова Національного агентства з питань запобігання корупції Віктор Павлущик під час виступу у межах Конференції з відновлення України у Берліні, повідомляє Укрінформ.
"Ми готуємо функцію автозаповнення декларацій. Гадаю, у жовтні ми її запустимо", - сказав Павлущик.
Він додав, що ця послуга дозволить автоматично зібрати близько 70% інформації з реєстрів, які є у розпорядженні держави.