В Україні планують запустити автоматичне заповнення декларацій для посадовців

НАЗК у жовтні цього року планує запустити функцію з автозаповнення декларацій, що допоможе автоматично зібрати до 70% інформації з державних реєстрів. Про це повідомив голова Національного агентства з питань запобігання корупції Віктор Павлущик під час виступу у межах Конференції з відновлення України у Берліні, повідомляє Укрінформ.

"Ми готуємо функцію автозаповнення декларацій. Гадаю, у жовтні ми її запустимо" , - сказав Павлущик.

Він додав, що ця послуга дозволить автоматично зібрати близько 70% інформації з реєстрів, які є у розпорядженні держави.