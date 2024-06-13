Допомога РФ від Китаю відіграє ключову роль у війні – Столтенберг

Китайська допомога відіграє ключову роль у війні Росії проти України. За минулий рік 90% мікроелектроніки, яку імпортувала РФ, надійшла з Китаю. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції в Брюсселі перед дводенною зустріччю міністрів оборони країн-членів Північноатлантичного Альянсу, пише Едуард Ткач, РБК-Україна.

Генсек наголосив, що електронне обладнання є ключовим для виробництва різних типів озброєнь. Виходячи з цього Китай створює можливість для Росії продовжувати загарбницьку війну проти України.

"Ми бачимо як Китай зараз відіграє ключову роль у забезпеченні або підтримці війни Росії в Україні. 90% мікроелектроніки, яку Росія імпортувала минулого року, надійшла з Китаю. Ці предмети, електронне обладнання, які є ключовими для виробництва ракет, бомб та бойових танків, які застосовуються в агресивній війні Росії проти України" , - сказав Столтенберг.

Нагадаємо, лідери G7 за підсумками зустрічі в Італії закличуть Китай перестати підтримувати війну Росії проти України.