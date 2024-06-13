У ВМС пояснили нову тактику росіян з підводними човнами у Чорному морі

Росіяни останнім часом останнім часом стали позмінно виводити в Чорне море по одному підводному човну, який становить загрозу через "Калібри", повідомляє РБК-Україна.

Про це сказав речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук ефірi телемарафону.

"Вони там зараз перебувають, як ми бачимо, позмінно. Це така тактика, яку обрав наш ворог: присутність в акваторії Чорного моря відбувається безпосередньо завдяки наявності там на постійній основі підводного човна", - сказав він.

Плетенчук повідомив, що у росіян чотири підводні човни в Азово-Чорноморському регіоні, три з яких є носіями крилатих ракет "Калібр".

"І вони змінюють єдиний підводний човен, який не є носієм. Виходить, що у них в морі присутній носій. І він навіть одну з тих ракет запустив кілька днів тому, правда, безрезультатно" - сказав він та додав, що ракета була випущена по Миколаївській області.

Раніше повідомлялося, що у Чорному й Азовському морях перебуває вісім російських кораблів, частина з них є носіями крилатих ракет типу "Калібр".

Крім того, тепер російські війська можуть перезарядити підводні човни у Новоросійську. Для цього їм не потрібно повертатися у пункт базування у тимчасово окупованому Севастополі.