Україна отримає від партнерів понад 1 млрд доларів допомоги енергосектору

Україна отримає додаткову допомогу енергетичному сектору на загальну суму понад 1 млрд доларів. Її виділять партнери G7+. Таке рішення було прийняте на засіданні високого рівня Координаційної групи G7+ у Берліні, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

Зокрема, партнери G7+ оголосили про додаткову допомогу енергетичному сектору на суму понад 1 млрд доларів після останніх атак.

А саме:

понад 70 млн євро нових грантових внесків до Фонду підтримки енергетики України;

500 мільйонів доларів нового фінансування від США для підтримки енергетичного сектору;

300 мільйонів євро додаткового фінансування від ЄБРР;

щонайменше 47 мільйонів доларів додаткового гранту від Світового банку;

донації у формі гуманітарної допомоги від держав-членів ЄС.

Партнери констатували, що після поновлення Росією масованих атак на критичну енергетичну інфраструктуру 22 березня українська енергосистема втратила близько 9 ГВт встановленої потужності енергогенерації.

"Ми, члени Координаційної групи G7+ з допомоги енергетиці України та уряд України, засуджуємо дії Росії та вимагаємо притягнути до відповідальності тих, хто причетний до цих атак на критичну інфраструктуру, які мають руйнівний вплив на життя цивільного населення" , - йдеться в заяві партнерів.

Також країни-партнери зазначили про важливість зусиль ENTSO-E у збільшенні експорту електроенергії в Україну та акцентували на тому, що збільшать зусилля з надання обладнання для ремонтів пошкодженої інфраструктури виробництва та передачі енергії до зимового періоду 2024/2025 років.