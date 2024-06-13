ППО знищила вночі 4 розвідувальні дрони на Херсонщині

В ніч на четвер 13 червня на Херсонщині протиповітряна оборона ліквідувала 4 розвідувальні безпілотники ворога, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь"﻿.

"У ніч на 13 червня 2024 року протиповітряною обороною півдня України знищено 4 розвідувальні безпілотники на Херсонщині: по два "ZALA" та "Supercam"".

У Повітряних силах зазначили, що зранку 13 червня російські окупанти вкотре завдали авіаційного удару по Херсонщині із застосуванням керованих авіаційних бомб.