МОН: З вересня 2024 року у перших класах зменшиться кількість дітей

З 1 вересня 2024 року кількість учнів у перших класах повинна становити не більше ніж 24 дитини, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить сайт Міністерства освіти й науки.

В яких школах буде діяти ця норма

У 2024/2025 навчальному році норма поширюється на всі перші класи, які навчатимуться в очному або змішаному форматах. Для решти класів максимальна наповнюваність залишається 30 учнів.

Наповнюваність класів, які вчаться дистанційно, може бути більшою за 24 учні (для перших класів) та за 30 учнів (для інших класів).

"Норма закону покликана полегшити взаємодію вчителів і учнів та зробити освітній процес ефективним через зменшення кількості дітей у класі. Педагоги зможуть приділити більше уваги кожному учню / учениці та вибудувати ліпший зв'язок з ними", - пишуть на сайті МОН.

Як вчителям організовувати роботу

Для більш ефективної роботи у МОН радять вчителям ділити клас на групи для вивчення певних предметів.

Водночас зауважимо, що поділ класу закладу загальної середньої освіти на групи для вивчення окремих предметів здійснюють за наявності певної кількості учнів.

"Наприклад, для вивчення української мови у класі має бути більше ніж 27 учнів. Отже, клас із 24 учнями не ділиться на групи для вивчення цього навчального предмета (крім закладів із навчанням болгарською, кримськотатарською, польською, словацькою, румунською та угорською мовами)", - пояснюють у Міністерстві.

Розподіл освітньої субвенції

Освітня субвенція - це один із видів трансфертів місцевим бюджетам, що надаються з державного бюджету для виплат зарплат педагогічним працівникам шкіл.

Розрахунок освітньої субвенції (тобто кількості коштів для зарплат з усіма нарахуваннями) здійснюють на основі фактичної кількості учнів і студентів усіх типів закладів освіти станом на перше жовтня року, що передує плановому бюджетному періоду (календарний рік).

Таким чином розрахунки для 2024 календарного року вже відбулися.

Проте, наголошують у МОН, оскільки зміни в наповнюваності стосуються тільки перших класів, це не матиме значного впливу на потребу в коштах на рівні територіальних громад.

"Територіальні громади мають продовжувати аналізувати ефективність наявної шкільної мережі та ухвалювати управлінські рішення щодо формування мережі закладів загальної середньої освіти, що якнайліпше забезпечить освітні потреби учнів", - пояснюють у МОН.

Раніше ми повідомляли про те, що в Україні розпочали тестування освітнього застосунку "Мрія".