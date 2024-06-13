Буданов: Росія перекинула до Криму новітні системи ППО С-500

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що російські війська розмістили на території тимчасово окупованого Криму свої новітні системи протиповітряної оборони С-500, повідомляє Ділова столиця.

Про це він сказав в ефірі національного телемарафону.

Очільник ГУР зазначив, що РФ прагне посилити свою ППО на півострові і це "цілком очевидно". За його словами, це буде "дослідне застосування" комплексів С-500.

За його словами, С-500 ‒ нове покоління російський зенітних ракетних систем, які призначені для боротьби з балістичними ракетами середньої дальності, крилатими ракетами, дронами, літаками, а також низькоорбітальними супутниками. Розробники заявляють, що ЗРК має радіус дії до 600 км і здатен виявляти та одночасно вражати до десяти надзвукових цілей. Зокрема аеродинімічні цілі на відстані до 380 км, а балістику ‒ 15 км.

Виробництво системи розпочалося у 2021 році. Вартість однієї одиниці складає близько 600 мільйонів доларів.

Буданов також відповів на питання журналістки про те, чи наразі використовується Керченський міст у військових цілях: