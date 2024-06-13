Салліван: G7 сьогодні може досягти домовленості щодо заморожених активів РФ

"Велика сімка" (G7) досягла хорошого прогресу в питанні використання заморожених активів Російської Федерації в користь України. Лідери країн-членів можуть досягти домовленості сьогодні, 13 червня, під час саміту в Італії.﻿ Про це заявив радника президента Сполучених Штатів Америки (США) з питань національної безпеки Джейка Саллівана, його цитує Barron's, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

За словами Саллівана, угода може бути укладена, коли лідери G7 розпочнуть переговори разом з президентом України Володимиром Зеленським.

"У дискусіях між делегаціями G7 досягнуто дуже хорошого прогресу в досягненні угоди. Сподіваюся, що до зустрічі лідерів сьогодні ми матимемо спільне бачення щодо подальших дій" , - заявив Салліван під час розмови з журналістами.

Як пише Barron's, очікується, що угода передбачатиме передачу Києву кредиту у розмірі 50 мільярдів доларів, які будуть забезпечені майбутнім прибутком від відсотків з російських активів.

Саллівана зауважив, що делегації наразі обговорюють усі деталі, у тому ж числі кількість країн, які "зроблять крок вперед", а також питання щодо фінансового механізму, який буде залучений.

"Ми вже визначилися з основними принципами, але деякі деталі ще мають бути опрацьовані експертами за визначеним графіком" , - зауважив він.

Захід заморозив більше ніж 300 мільярдів доларів російських активів після повномасштабного вторгнення Росії на територію країни. Кошти конфіскувати не вдалось, оскільки окремі країни переймаються через юридичні та репутаційні ризики.