Зеленський сьогодні зустрінеться з лідерами G7 та підпише дві безпекові угоди

Президент України Володимир Зеленський сьогодні візьме участь в зустрічі лідерів країн "Групи семи" (G7), а також підпише безпекові угоди зі США та Японією.

Про це йдеться﻿ в дописі Зеленського у Telegram-каналі.

Він зазначив, що очікує від саміту "важливих рішень", оскільки значна частина зустрічі буде присвячена Україні.

"Головні теми для нас – розвиток коаліції винищувачів, пришвидшення навчання пілотів, прискорене постачання літаків. Розбудова української системи ППО на основі найпотужніших західних комплексів та нарощування далекобійних спроможностей. Затвердження формату використання російських активів на користь України, зокрема для розвитку нашого ОПК, спільного виробництва зброї" , – йдеться в повідомленні.

Зеленський планує зустрітися з прем'єркою Італії Джорджею Мелоні, прем’єр-міністрами Канади та Великої Британії Джастіном Трюдо та Ріші Сунаком, Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, а також директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою.

Під час зустрічей із президентом США Джозефом Байденом і прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою Зеленський підпише двосторонні безпекові угоди.

"Документ зі Сполученими Штатами буде безпрецедентним, як і належить лідерам підтримки України" , – зазначив він.