Кулеба відреагував на нові санкції США проти Росії

Глава МЗС України Дмитро Кулеба привітав новий широкий набір санкцій США проти Росії та всіх, хто готовий допомагати РФ у її військових діях, повідомляє Європейська правда.

Про це Кулеба розповів у соцмережі Х (Twitter).

За словами міністра, "з огляду на гучне скиглення провідних пропагандистів російського режиму, ці заходи б'ють у найболючіше місце".

"Ми особливо вітаємо жорсткі заходи проти оборонно-промислової бази Росії та її доступу до технологій і ресурсів за кордоном. Задушення військової машини Путіна має вирішальне значення для глобальної безпеки. Кожна зброя, яку Росія не в змозі виробити через обмеженість ресурсів, – це врятоване життя", – зазначив міністр.

Будь-яка організація, що допомагає Росії у виробництві зброї, повинна піддаватися найжорсткішому тиску, підкреслив Кулеба.

"Пересічні росіяни повинні усвідомити, що проблеми, з якими вони стикаються, є прямим наслідком рішень Москви. Починаючи з незаконної війни проти України і закінчуючи втручанням у справи інших країн", – додав міністр.

Нагадаємо, Мінфін США напередодні оголосив про розширення механізму вторинних санкцій стосовно Росії та про санкції проти понад 90 іноземних компаній та осіб, які допомагають Москві ухилятись від санкцій.

Крім того, США оголосили про санкції проти Московської біржі і понад 100 компаній російської "оборонки".