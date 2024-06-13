Столтенберг про удари F-16 по Росії: Україна має право на самозахист

Україна має право на використання західної зброї для ударів по Росії для захисту. Самооборона не є ескалацією, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга перед засіданням міністрів оборони у Брюсселі.

Він зазначив, що союзники працюють над тренуванням українських пілотів та технічного персоналу на F-16. Проте генсек Альянсу не назвав термінів закінчення навчання.

Столтенберг привітав рішення партнерів дозволити Україні завдавати ударів по території Росії західною зброєю. Він також закликав союзників послабити обмеження.

На запитання про те, чи Україна матиме право завдавати ударів літаками F-16 по цілях у Росії, Столтенберг заявив, що Україна має право на самооборону.

"Україна має право на самозахист, і право на самозахист включає також нанесення ударів по законних військових цілях на території російського агресора", - сказав генсек НАТО.

Він додав, що самозахист не є ескалацією і закріплений у Статуті ООН. Столтенберг закликав союзників допомогти Україні відстояти право на самооборону.

Що цьому передувало

Нагадаємо, що низка партнерів дозволили Україні використовувати надану зброю для ударів по території Росії. Проте є деякі обмеження.

США дозволили українським військовим удари американською зброєю по прикордонних регіонах РФ. Німеччина теж встановила подібне обмеження. За даними німецьких ЗМІ, йдеться про атаки у радіусі 40 кілометрів від кордону.

У НАТО раніше привітали рішення союзників, наголосивши, що Україна повинна мати можливість захищатися від російських атак.