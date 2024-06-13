ЗМІ: У G7 вирішили, як передати Україні 50 млрд доларів із російських активів

Країни "Великої сімки" домовилися про структуру кредиту, що ґрунтується на розмірах їхніх економік, щоб надати Україні близько 50 млрд доларів нової допомоги, яка почне надходити до кінця року, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Bloomberg.

Після кількох місяців дискусій про те, як використовувати прибуток, отриманий від заморожених російських суверенних активів, план має заручитися підтримкою лідерів на саміті в Італії цього тижня.

Країни "Великої сімки" видаватимуть Україні кредити, які погашатимуться за рахунок прибутку, отриманого від заморожених коштів приблизно в 280 млрд доларів, більша частина яких знаходиться в Європі.

Очікується, що угода надасть критичну підтримку Україні в середньостроковій перспективі та допоможе покрити її потреби у фінансуванні до 2025 року та у наступний період.

Механізм виділення грошей

Відповідно до механізму, який буде підписано в Італії, США, Європейський Союз та інші учасники нададуть Україні кредит, а доходи, одержані від активів з часом, будуть використовуватися для повернення цих грошей, сказали анонімні джерела.

Кредити будуть структуровані по-різному залежно від внутрішніх процедур кожного учасника, і кожен з них нестиме ризик надання кредитів, якщо заморожені активи принесуть менший прибуток, ніж передбачалося.

За словами джерел, остаточні технічні деталі будуть узгоджені після саміту. Допомога може бути використана для підтримки оборони, економіки та відновлення України. Специфіка операції може змінитись, коли лідери G7 зустрінуться 13 червня.

Довгострокова підтримка

Для країн Великої сімки цей крок посилає Росії сигнал про те, що вони готові підтримувати Україну в довгостроковій перспективі, оскільки війна не показує жодних ознак вщухання.

Надходження від заморожених активів оцінюються у суму від 3 до 5 млрд євро на рік. ЄС уже погодився надавати Україні прибуток двічі на рік, але ухвалена ініціатива під керівництвом США забезпечує підтримку, а також захищає допомогу від політичних зрушень з обох боків Атлантики на рік численних виборів.

Погашення кредиту залежить від того, наскільки довго активи залишатимуться знерухомленими, щоб їхній непередбачений прибуток міг погасити його, і цей процес триватиме кілька років. Лідери "Великої сімки" неодноразово заявляли, що активи залишатимуться заблокованими доти, доки Росія не погодиться сплатити відновлення України.

"Я думаю, що ми визначимо основні моменти цього процесу, але деякі деталі ще доведеться опрацювати експертам у встановлений графік, - заявив радник із національної безпеки США Джейк Салліван. - Ось як я очікую, що все це розвиватиметься".

Нагадаємо, 21 травня Єврокомісія ухвалила рішення про передачу Україні прибутку від російських активів. Очікується, що перший транш на 1,5 млрд євро надійде вже у липні, а гроші підуть на військову допомогу Києву. При цьому США просувають інший план, згідно з яким Україна зможе отримати набагато більше – 50 млрд доларів.