Остін озвучив загальні втрати РФ з початку вторгнення в Україну

Глава Пентагону Ллойд Остін озвучив втрати Росії з початку її повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Про це він заявив перед початком 23-го засідання у форматі "Рамштайн", повідомляє Європейська правда.

За його словами, з початку повномасштабного вторгнення щонайменше 350 тисяч російських військових були вбити або поранені. Українські сили. потопили або пошкодили 24 російських судна в Чорному морі.

З вересня минулого року Росія втратила понад 2600 бойових машин по всій лінії фронту в Україні. Просуваючись вперед на захід від Авдіївки, російські окупанти втратили там понад 160 бойових машин лише у травні цього року, додав Остін.

"Це ще одне нагадування про ціну, яку Росія заплатила за імперські амбіції Путіна, і ще одне нагадування про рішучість України" , – підкреслив очільник Пентагону.

Він додав, що українські війська відбивають нові наступи Росії в Харківській області та міцно тримають оборону на лінії фронту на сході та півдні України.

Згідно з оцінками НАТО, станом на квітень загальні втрати російських сил за час повномасштабних бойових дій в Україні становили понад 350 тисяч.

За оцінкою британської розвідки, загальна кількість російських втрат вбитими і пораненими з початку повномасштабної війни, ймовірно, досягла 500 тисяч осіб.

Дані Генштабу станом на 13 червня свідчать, що втрати російських окупаційних військ становлять 522810 осіб.