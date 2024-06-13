ЗМІ: Канада відправить Україні зняті з експлуатації ракетні двигуни

Уряд Канади заявив, що розпочне доставку в Україну знятих з експлуатації ракетних двигунів CRV7, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомило канадське національне інформаційне агентство Canadian Press з посиланням на пресреліз Міноборони Канади.

Повідомляють, що Канада надішле першим траншем близько 2 тисяч ракетних двигунів. Уряд має намір розпочати поставку найближчими тижнями.

Канадські фахівці останні кілька місяців витратили на те, аби забезпечити безпечну експлуатацію CRV7.

Оголошення про це зробить глава Міноборони Канади Білл Блер на засіданні формату "Рамштайн" у четвер в Брюсселі.

Канада також передасть Україні 29 збройових систем дистанційного керування Nanuk та понад 130 тисяч набоїв для стрілецької зброї.

Канадські збройні сили мають на озброєнні понад 83 тисячі ракет "повітря-земля" CRV7, які були розроблені у 1980-х роках і зняті з озброєння на початку 2000-х років. Кілька років тому федеральний уряд підписав контракт на утилізацію цих ракет.

CRV7 вважалася однією з найпотужніших ракет класу "повітря-земля" свого часу і все ще перебувала на озброєнні союзних країн під час війни в Афганістані. Канадські консерватори вимагали від уряду передати Україні десятки тисяч цих ракет.

Блер також повідомив, що Канада передає Збройним силам України перші чотири бронемашини із 50, побудовані для Києва.