Фігурант розслідування НАБУ обіцяє повернутися до України у понеділок

Фігурант антикорупційного розслідування по "великому будівництву" бізнесмен Юрій Голик 2 червня перетнув кордон на виїзд з України, але планує повернутись найближчим часом, повідомляє Українська правда.

У коментарі журналістам він підтвердив, що наразі перебуває за кордоном, виїхав на законних підставах та планує повернутися 17 червня.

"Як і всі рази раніше, я виїхав за системою "Шлях". Повернусь у понеділок.

Інформацію стосовно цього виїзду, як і по всім попереднім, можна подивитися в деклараціях — там зазначено куди їздив і за чим. Впевнений, що у ЗМІ, які посилаються на "джерела в…", знайдуться і "джерела у митній службі" , – сказав Голик.

За даними джерел видання, Голик періодично перетинає український кордон за системою "Шлях". До цієї системи його вносила Дніпропетровська обласна військова адміністрація за ініціативою благодійної організації Благодійний фонд "Пісні, народжені в АТО".

Останній дозвіл на виїзд Голик отримав 11 квітня 2024 року, ця заявка дійсна до 16.10.24.

За даними ЗМІ, останнього разу український кордон бізнесмен перетнув на виїзд з України 2 червня в контрольно-пропускному пункті "Краківець".

Ще одне джерело наголосило, що відносно Голика слідством не було встановлено обмежень на виїзд з України, які б забороняли йому залишати межі держави та діяли на кордоні.