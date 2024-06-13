Остін: Аргентина приєдналася до "Рамштайну" для допомоги Україні

Аргентина приєдналася до Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн". Учасниками формату є близько 50 країн, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява міністра оборони США Ллойда Остін під час відкриття засідання у форматі "Рамштайн".

"Підтримка України збільшується. І тому я вітаю зусилля Аргентини як нового члена Контактної групи. Вітаю вас тут сьогодні з нами", - заявив глава Пентагону.

Нагадаємо, сьогодні, 13 червня, у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі проходить 23 засідання у форматі "Рамштайн" для допомоги України. На зустрічі присутній міністр оборони України Рустем Умєров.

Допомога Аргентини

Варто зазначити, що Аргентина почала активніше підтримувати Україну після переобрання президента. Новий лідер країни Хав'єр Мілей зустрічався з президентом України Володимир Зеленський та пообіцяв підтримку. На прохання Зеленського Мілей також візьме участь у саміті миру.

За даними Financial Times, Аргентина передала Україні гелікоптери Мі-171Е, куплені в Росії.

Також, за інформацією ЗМІ, Аргентина обговорює з Францією передачу Україні літаків Super Etendard, які не використовуються через ембарго Британії.