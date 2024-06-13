Уряд виділяє Харківщині додаткові 2,5 млрд грн: на що витратять
Уряд 13 червня виділяє для Харкова та Харківщини додаткові 2,5 млрд грн, повідомляє Економічна правда.
Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.
"Це будуть кошти на відновлення енергосистеми регіону, міста, на встановлення когенераційних установок, блочно-модульних котелень та газових генераторів" - зазначив прем'єр.
За його словами, це кошти для того, аби взимку жителі Харківщини мали світло та тепло.
Нагадаємо:
Група Нафтогаз передасть Харкову газопоршневу енергетичну установку Deutz, яка може виробляти електричну та теплову енергію для потреб міста.