Окупанти три доби майже безперервно штурмують Часів Яр – речник ЗСУ

Вже протягом трьох діб росіяни активно штурмують в районі Часового Яру Бахмутського району Донецької області, застосовуючи як бронетехніку, так і авіацію. Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин, повідомляє Ліга.net.

За його словами, з 10 червня дії окупантів стали "надто активними" в районі Часового Яру – ворог майже безперервно три доби штурмував місто за допомогою бронетехніки.

Також, за його словами, окупанти намагаються проводити штурмові дії на напрямку і за підтримки авіації та дронів. Росіяни активно застосовують некеровані авіаційні ракети та використовують безпілотники на околицях Часового Яру.

За словами Волошина, підрозділи Сил оборони успішно стримують натиск, на окремих напрямках посилюють позиції.

Від початку доби 13 червня відбулося вже п’ять бойових зіткнень – три атаки російських окупантів успішно відбито в районі Андріївки, два боєзіткнення тривають поблизу Іванівського.

Ситуація "дещо напружена", зазначив речник ЗСУ. Проте окупанти зазнають втрат – за добу на цьому напрямку було знищено 90 окупантів, 138 отримали поранення.