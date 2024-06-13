Харківська ОВА фіксує менше російських обстрілів із ЗРК С-300

Військова адміністрація фіксує менше обстрілів Харкова із російських установок ЗРК С-300, повідомляє Українська правда.

Про це заявив очільник ОВА Олег Синєгубов у ефірі телемарафону.

"Те, що менше застосовуються (С-300 – ред.) – це однозначно. Це відчувають усі харків’яни.

Ворог щоночі та вдень завдавав ударів з С-300, та ми наразі констатуємо, що таких обстрілів стало значно менше.

Однак ця загроза все ще зберігається".

За даними ISW, засновник спецпідрозділу Kraken Костянтин Немічев підтвердив 12 червня, що українські сили використовували HIMARS для знищення чотирьох російських систем С-300 у Бєлгородській області.

Знищення російських систем ППО в Бєлгородській області спонукало російське командування перекинути на цю територію засоби ППО з Криму, а це у свою чергу погіршило протиповітряну оборону на тимчасово окупованому півострові.