Польща не підтримує передачу Україні ЗРК Patriot, розміщеного на її території

Польща не погоджується з тим, аби передавати Україні американську систему Patriot, яка розміщена на її території. Про це у четвер заявив заступник голови Міноборони Польщі Цезарій Томчик у соцмережі Х (Twitter), повідомляє Європейська правда.

Напередодні видання The New York Times повідомило, що США нібито думають відправити в Україну дислоковану в Польщі американську систему Patriot.

Зараз у Польщі дислокується батарея американських Patriot, яка, серед іншого, захищає логістичний хаб у Жешуві. Через нього в Україну надходить значна частина військової допомоги. Видання NYT не уточнило, чи йдеться про передачу всієї батареї – восьми пускових установок з радарами та іншим обладнанням – чи лише про окремі її елементи.

Заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик оголосив у четвер на платформі X (Twitter), що американську батарею буде замінено на батарею з іншої частини світу.

"Польща не дала згоди на передачу польської батареї. Польські патріоти захищають польське небо, і це не зміниться" , – написав Томчик.

Зі свого боку глава Бюро національної безпеки Польщі Яцек Сівера заявив, що американські установки Patriot, дислоковані в Польщі, не повинні бути передані Україні.

Він зазначив, що попросив поговорити про це зі своїм колегою в США Джейком Салліваном, тому що інформація, поширена у ЗМІ, "викликає занепокоєння".