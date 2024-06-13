Отримати компенсацію за знищене майно ВПО можна буде по-новому

На тлі повномасштабної війни РФ проти України переїхати до нових громад вимушені були близько 5 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Нещодавно народні депутати підтримали у першому читанні проект закону №11161 щодо порядку компенсації за знищене майно на територіях ведення бойових дій і тимчасово окупованих територіях (ТОТ), повідомляє РБК-Україна.

Сайт розповідає, що відомо про цей законопроект і що може змінитися після його остаточного схвалення та набуття чинності.

Основне про проект закону

Проект закону №11161 щодо порядку компенсації знищеного чи пошкодженого майна, що знаходиться на територіях ведення активних бойових дій або тимчасово окупованих Російською Федерацією, було зареєстровано у Верховній Раді 10 квітня 2024 року

Ініціатором законопроекту виступила група народних депутатів, серед яких: Артур Герасимов, Ірина Геращенко, Микола Величкович, Марія Іонова, Василь Мокан та інші.

Головним комітетом ВРУ з цього питання став комітет з питань економічного розвитку під керівництвом Дмитра Наталухи.

Проект закону №11161 (скріншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)

4 червня 2024 року Верховна Рада розглянула цей законопроект у першому читанні та схвалила його за основу (із продовженням строку підготовки та із доопрацюванням положень відповідно до частини 1 статті 116) 255 голосами.

Мета законопроекту

Згідно з пояснювальною запискою, прийняття проекту закону №11161 спрямоване на:

підтримку соціально-економічного становища внутрішньо переміщених осіб

покращення умов життя ВПО

покращення умов подальшої адаптації ВПО

швидшу інтеграцію ВПО у нові територіальні громади

Співавтор законопроекту Василь Мокан у своєму Telegram-каналі уточнив, що схваливши документ у першому читанні парламент зробив крок до спрощення процедури отримання компенсації за житло людям, які внаслідок агресії РФ втратили помешкання у зоні бойових дій чи на тимчасово окупованих територіях (ТОТ).

За його словами, ця справедлива законодавча ініціатива "виправляє певні правові прогалини".

"Оскільки на деокупованих територіях українці мають можливість отримати компенсацію за втрачене житло, то для наших співгромадян із зони бойових дій чи тимчасово окупованих територій такого алгоритму досі прописано не було" , - пояснив нардеп.

Що пропонує змінити документ

Проекту закону №11161 пропонує:

не проводити процедуру обстеження знищеного або пошкодженого нерухомого майна , розташованого на територіях, де ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ (щодо яких не визначено дати завершення бойових дій (припинення можливості бойових дій) або тимчасової окупації)

, розташованого на територіях, де ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ (щодо яких не визначено дати завершення бойових дій (припинення можливості бойових дій) або тимчасової окупації) прирівнювати пошкоджені об'єкти на тимчасово окупованих територіях до знищених

спростити процедуру отримання компенсації за зруйновані або пошкоджені об'єкти нерухомого майна для ВПО, які перемістилися із територій, включених до переліку територій бойових дій або ТОТ

Мокан наголошує: "чим довше триває війна - тим більше РФ нищить майна українців".

"З одного боку, держава разом із міжнародними інституціями фіксує злочини рашистів, які будуть враховані у вигляді репарацій і рано чи пізно компенсовані країною-агресоркою. З іншого - нам потрібно підтримати наших співгромадян, які втратили житло і дати їм можливість інтегруватися у життя в нових громадах" , - додав нардеп.

На його думку, компенсація за знищене житло сприятиме цьому процесу.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Верховна Рада України, проект закону №11161, Telegram-канал народного депутата Василя Мокана.