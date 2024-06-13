У КМДА розповіли, чи працюватимуть світлофори під час блекаутів

Київська міська державна адміністрація поставить 50 систем резервного живлення на ключові світлофорні об'єкти, щоб вони працювали під час вимкнень електроенергії, повідомляє Економічна правда.

Про це заявив заступник київського міського голови Петро Пантелеєв в інтерв'ю ЕП.

"Ми вже закуповуємо спеціальні батареї з інверторами. Вони накопичуватимуть електроенергію, коли вона є, і світлофори працюватимуть на батарейках під час вимкнень. Це дозволить не залучати патрульну поліцію для регулювання руху" , – заявив Пантелеєв.

За його словами, Патрульна поліція склала список із 40-ка пріоритетних і складних перехресть, де забезпечити живлення треба в першу чергу.

Заступник Віталія Кличка додав, що КМДА не оснащуватиме світлофори сонячними панелями, оскільки їхня ефективність взимку становитиме лише 10-15%.