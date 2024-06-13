Глава НБУ прогнозує прискорення інфляції найближчим часом

Національний банк прогнозує прискорення інфляції в Україні найближчим часом. Цьому сприятиме підвищення тарифів на електроенергію для населення, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний на брифінгу.

"НБУ очікує помірного пришвидшення інфляції в наступні місяці та її вихід за межі цільового діапазону до кінця року (5% +/- 1 в.п.)", - сказав він.

За його словами, така цінова динаміка визначатиметься передусім збереженням тиску на витрати бізнесу в умовах війни, вірогідно, дещо нижчими врожаями після минулорічних рекордів, перенесенням на ціни зростання заробітних плат відносно високими темпами, а також підвищенням тарифів на електроенергію.

Як зазначив Пишний, крім того, потенційне підвищення непрямих податків і акцизів для фінансування бюджетних потреб може мати додатковий внесок до показника інфляції цього року.

"Водночас воно підтримає обороноздатність країни та стійкість публічних фінансів", - додав він.

Нагадаємо, Річна інфляція в Україні у травні 2024 року прискорилася до 3,3% порівняно з 3,2% у квітні. Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення знизити облікову ставку з 13,5% до 13,0% річних з 14 червня 2024 року.