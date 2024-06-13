У НБУ відповіли, яким буде дефіцит електроенергії і як це вплине на курс долара та ціни

Національний банк поки що зберігає свій квітневий прогноз щодо дефіциту електроенергії в Україні у 2024-2025 роках на рівні 5%, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний на брифінгу.

Як зазначив Пишний, вплив імпорту електроенергії на курс долара поки не є значним.

"Обсяги імпорту становлять 20-35 млн доларів у квітні-травні. Вони фактично не впливають на ситуацію на валютному ринку" , - сказав він.

Крім того, заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук заявив, що обсяги імпорту на рік становитимуть 800 млн доларів.

Він повідомив, що дефіцит електроенергії був більшим за прогноз НБУ вже в травні, а також він спостерігатиметься і в червні. За його словами, очікується, що Україна збільшить комерційний імпорт електроенергії з ЄС.

"На нашу думку, частково цю проблему в найближчі місяці має компенсувати розширення дозволу європейської мережі системних операторів на передачу електроенергії на комерційній основі" , - сказав він.

Наразі НБУ готує оновлений макропрогноз, який буде оприлюднений в липні. У ньому він дасть очікування щодо дефіциту електроенергії та впливу на економіку.

Ніколайчук заявив, що зараз дефіцит найбільше впливає на вартість послуг, водночас цей вплив компенсується діями інших чинників.

Нагадаємо, у квітні НБУ закладав в макропрогноз дефіцит електроенергії в Україні у середньому на рівні близько 5% у 2024-2025 роках. Через нерівномірність споживання упродовж доби у пікові години дефіцит може сягати 25-30%.