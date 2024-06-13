РФ заявила про проведення навчань з доставки тактичної ядерної зброї

Міністерство оборони Росії заявило, що під час навчань нестратегічних ядерних сил російські війська здійснювали доставку навчальних ядерних боєголовок до пунктів зберігання й аеродрому, де їх завантажували на бомбардувальники, повідомляє Радіо Свобода.

У заяві 12-те Головне управління Міноборони Росії, яке охороняє, обслуговує і транспортує російський арсенал ядерної зброї, повідомило, що навчання будуть проаналізовані для покращення.

Ядерне управління "забезпечило доставку навчально-ядерних боєприпасів до польових пунктів зберігання позиційного району ракетної бригади й оперативного аеродрому штурмової авіації. Спільно з білоруськими колегами здійснено підготовку і видачу ракет у спеціальному оснащенні й підвіску авіаційних засобів ураження під літаки носії".

"За результатами навчань… будуть визначені напрямки подальшого вдосконалення підготовки нестратегічних ядерних сил із метою гарантованого виконання завдань за різних варіантів розвитку військово-політичної ситуації" , – йдеться в заяві, яку цитує Міноборони РФ.

11 червня Міністерство оборони Росії заявило про початок другого етапу навчань нестратегічних ядерних сил за участю Білорусі.

Як йшлося в повідомленні, на цьому етапі російські й білоруські військові мають відпрацювати питання спільної підготовки до бойового застосування нестратегічної ядерної зброї.

У ході першого етапу навчань, який розпочався 21 травня, російські військові відпрацювали застосування комплексів "Іскандер" і їх прихованого переміщення в район ракетних пусків. Білорусь розпочала перевірку носіїв тактичної ядерної зброї 7 травня.

Про проведення навчань нестратегічних ядерних сил Міноборони Росії оголосило 6 травня. Таке доручення дав російський лідер Володимир Путін – як повідомляло військове відомство, "у відповідь на провокаційні заяви і погрози окремих західних офіційних осіб на адресу Російської Федерації".

Речник Кремля Дмитро Пєсков тоді заявляв, що навчання спровоковані недавніми заявами президента Франції Емманюеля Макрона, голови МЗС Великої Британії Девіда Кемерона і представників США. Тоді ж Пєсков говорив про "безпрецедентний виток напруженості" у зв’язку, зокрема, з висловлюваннями Макрона про можливість відправлення в Україну військовослужбовців країн Заходу.

Нестратегічна, інакше звана тактичною, ядерна зброя – ядерні боєприпаси, засобами доставки яких є ракети відносно малого радіуса дії (тобто не стратегічні міжконтинентальні ракети) і володіють порівняно (зі стратегічною зброєю) малою потужністю, наприклад, кілька кілотон у тротиловому еквіваленті. Зокрема, тактичну ядерну зброю можуть застосовувати ракетні комплекси "Іскандер". Ця зброя нещодавно була розміщена у Білорусі. За оцінками, Росія має найбільший запас такої зброї у світі. На полі бою вона ніколи не застосовувалася.

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