Україна може уникнути блекауту з ймовірністю понад 90% – експерт

Україна має високі шанси зберегти цілісність енергосистеми взимку попри удари росіян. Таку оцінку висловив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, повідомляє Укрінформ.

"Шанси, що енергосистема збереже свою цілісність, навіть якщо удари з боку росіян продовжаться, цієї зими дуже високі. Ймовірність того, що не буде блекауту, набагато вища за 90%, з моєї точки зору" , - сказав Омельченко.

Експерт вважає, що частково покрити дефіцит в енергосистемі можна за рахунок збільшення дозволених обсягів імпорту електрики з Європи.

Крім того, Омельченко наголосив на необхідності зосередитися на відновленні тих генеруючих потужностей, які можна відновити - за його оцінкою, це близько 1,5-2 ГВт.