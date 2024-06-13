У Мінекології прозвітували про збитки завдані Росією за 2 роки великої війни

Сума кліматичних збитків, яких РФ завдала за 2 роки великої війни, становить понад 32 мільярди доларів, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться у звіті Міндовкілля.

"Загальна сума збитків, завданих Російською Федерацією клімату після 24 місяців війни, становить понад 32 мільярди доларів", – йдеться у звіті.

Повідомляється, що велика війна Росії в Україні спричинила 175 мільйонів тонн викидів вуглекислого газу, що еквівалентно річному обсягу викидів від 90 мільйонів автомобілів, або від усіх Нідерландів за рік

Дана оцінка включає як викиди, що вже відбулися, так і ті, що стануться в майбутньому під час ремонтних робіт.

У звіті також зазначається, що викиди від війни можна розділити приблизно на три частини: військові дії, сталь і бетон, необхідні для відновлення пошкодженої інфраструктури, і остання третина складається з різних факторів, включаючи пожежі та переміщення людей.

Нагадаємо:

Унаслідок підриву греблі Каховської ГЕС довкіллю було завдано шкоди, за попередніми розрахунками, на 78 млрд грн.

Представники майже 200 країн на кліматичному саміті COP28 13 грудня, домовилися почати скорочення глобального споживання викопного палива, щоб запобігти найгіршим наслідкам зміни клімату.