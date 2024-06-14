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Курс валют НБУ на 14 червня

Курс валют НБУ на 14 червня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 14 червня 2024 року

Курс долара порівняно з 13 червня підвищився на 25 коп до 40.6908 за 1 долар.

Курс євро досяг рівня 43.8850 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів збільшився до рівня 51.9459 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс до рівня 45.3986 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого підвищився на 6 коп. до 10.0885 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 40.690 800 +0.2467
EUR Євро 43,885 000 +0.353
GBP Фунт стерлінгів 51.945 900 +0.3433
CHF Швейцарський франк 45.398 600 +0.2399
PLN Польський злотий 10.088 500 +0.0567

Національний банк України встановлює курс із 15:00 до 16:00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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