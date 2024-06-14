Курс валют НБУ на 14 червня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 14 червня 2024 року

Курс долара порівняно з 13 червня підвищився на 25 коп до 40.6908 за 1 долар.

Курс євро досяг рівня 43.8850 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів збільшився до рівня 51.9459 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс до рівня 45.3986 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого підвищився на 6 коп. до 10.0885 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 40.690 800 EUR Євро 43,885 000 GBP Фунт стерлінгів 51.945 900 CHF Швейцарський франк 45.398 600 PLN Польський злотий 10.088 500

Національний банк України встановлює курс із 15:00 до 16:00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.