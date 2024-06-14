Курс валют НБУ на 14 червня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 14 червня 2024 року
Курс долара порівняно з 13 червня підвищився на 25 коп до 40.6908 за 1 долар.
Курс євро досяг рівня 43.8850 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів збільшився до рівня 51.9459 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка зріс до рівня 45.3986 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого підвищився на 6 коп. до 10.0885 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|40.690 800
|EUR
|Євро
|43,885 000
|GBP
|Фунт стерлінгів
|51.945 900
|CHF
|Швейцарський франк
|45.398 600
|PLN
|Польський злотий
|10.088 500
Національний банк України встановлює курс із 15:00 до 16:00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.