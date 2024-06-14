ЗСУ знешкодили понад тисячу окупантів та десятки одиниць техніки

За минулу добу Сили оборони знешкодили 1250 російських загарбників, загальні втрати росіян досягли 524 060 осіб, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.06.24 орієнтовно склали: