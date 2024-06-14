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ЗСУ знешкодили понад тисячу окупантів та десятки одиниць техніки

ЗСУ знешкодили понад тисячу окупантів та десятки одиниць техніки
Фото: Facebook

За минулу добу Сили оборони знешкодили 1250 російських загарбників, загальні втрати росіян досягли 524 060 осіб, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.06.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 524060 (+1250) осіб,
  • танків ‒ 7936 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15234 (+26) од,
  • артилерійських систем – 13818 (+48) од,
  • РСЗВ – 1101 (+2) од,
  • засобів ППО ‒ 849 (+3) од,
  • літаків – 359 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11097 (+22),
  • крилатих ракет ‒ 2286 (+1),
  • кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,
  • підводних човнів - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18854 (+60) од,
  • спеціальної техніки ‒ 2310 (+16).

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