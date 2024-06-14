ЗСУ знешкодили понад тисячу окупантів та десятки одиниць техніки
За минулу добу Сили оборони знешкодили 1250 російських загарбників, загальні втрати росіян досягли 524 060 осіб, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.06.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 524060 (+1250) осіб,
- танків ‒ 7936 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15234 (+26) од,
- артилерійських систем – 13818 (+48) од,
- РСЗВ – 1101 (+2) од,
- засобів ППО ‒ 849 (+3) од,
- літаків – 359 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11097 (+22),
- крилатих ракет ‒ 2286 (+1),
- кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,
- підводних човнів - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18854 (+60) од,
- спеціальної техніки ‒ 2310 (+16).