ВМС ЗСУ: Росія вивела носії "Калібрів" у Чорне та Азовське моря

В Чорному та Азовському морях сьогодні вранці, 14 червня, фіксується перебування чотирьох кораблів-ракетоносіїв, які країна-агресор вивела на бойове чергування. Загальний залп можливий із застосуванням до 16 крилатих ракет типу "Калібр", повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України (ВМС ЗСУ).

Так, розповіли військові, станом на 06:00 фіксується:

в Чорному морі - 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет,

в Азовському морі - 9 кораблів, 3 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.

Крім того, в Середземному морі помічено перебування 3 кораблів РФ, 2 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет.

У ВМС додали, що за добу, в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 11 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 3 судна, з них 3 рухались з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)" , - йдеться в повідомленні ВМС.

Нагадаємо, перед тим стало відомо, що відтепер російські загарбники можуть перезаряджати підводні човни у Новоросійську, і для цього їм тепер не потрібно повертатися у пункт базування у тимчасово окупованому Севастополі.