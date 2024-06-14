Окупанти заявили про знищення 87 українських безпілотників над РФ і Кримом

Російське Міноборони заявило, що вночі 14 червня сили ППО нібито перехопили і знищили 87 українських безпілотників над територією Росії і тимчасово окупованого Криму, повідомляє Українська правда.

Повідомляється, що нібито 70 безпілотників знищили над територією Ростовської області, 6 − над Воронезькою, 6 − над Курською, 2 − над Бєлгородською, 2 − над Волгоградською областю і 1 − над територією Криму.

Російські Telegram-канали пишуть, що жителі Морозовська Ростовської області вночі повідомили про вибухи, у місті виникла пожежа. Telegram-канал Astra нагадує, що в Морозовську розташований військовий аеродром. 5 квітня він уже зазнав атаки.

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив, що внаслідок атаки БПЛА в Морозівському районі кілька населених пунктів залишилися без світла.

Раніше губернатор Воронезької області РФ Олександр Гусєв заявив, що нібито вночі безпілотники атакували нафтобазу − вона нібито "незначно" пошкоджена.