Рейтинг Сунака рекордно впав перед достроковими виборами у Британії

Підтримка британцями прем’єр-міністра Ріші Сунака впала до рекордно низького рівня, повідомляє Ділова столиця.

Про це свідчать результати опитування YouGov з посиланням на Sky News.

Як зазначається, 72% британців негативно ставляться до Сунака — це найвищий рівень несхвалення, зафіксований соціологічною службою відтоді, як він став прем'єр-міністром Британії.

Позитивно — лише 21% британців.

Виборці також в цілому незадоволені Консервативною партією, яку очолює Ріші Сунак — 70% ставляться до неї негативно, 21% — позитивно.

Водночас кількість британців, які позитивно ставляться до лідера опозиційної Лейбористської партії Кіра Стармера, досягла найвищого рівня з кінця 2022 року — 39%. Утім, "несприятливо" до нього ставляться 51% респондентів.

Думки щодо Лейбористської партії розділилися: 44% ставляться до неї позитивно, 47% — негативно.

Популярність ліберальних демократів дещо зросла — позитивно ставляться до 37%, негативно — 47%.

Як повiдомлялось, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про проведення загальних виборів 4 липня.