Росіяни завдали авіаударів по Харківщині: горіли житлові будинки та авто

Уночі 14 червня російські окупанти завдали авіаударів по прифронтових населених пунктах Харківської області, у результаті чого вирували пожежі, але люди не постраждали, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють у ДСНС у Telegram.

"Сталися руйнації та пожежі у житловому секторі с. Куп'янськ-Вузловий та с. Глушківка Куп'янського району. За різними адресами горіло 3 житлових будинки та легковий автомобіль".

Загальна площа пожеж − близько 200 кв.м.

За даними служби, жертв і постраждалих немає.

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