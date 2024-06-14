Українців у Польщі запитали про їхні витрати та чи змінились вони протягом останнього року. В опитуванні взяли участь понад 1300 людей, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорять дані опитування Gremi Personal розповідає про витрати українців у Польщі.

Що показало дослідження

Аналітичний центр міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal на запит Національного Банку України провів опитування серед українців у Польщі про їхні витрати. Опитування проходило протягом березня-травня цього року, у ньому взяли участь 1315 українців, що влаштовувалися на роботу у Польщі через агенцію.

Результати показали, що 60% українців у Польщі не користувалися грошима, заробленими в Україні протягом останнього року. 27% мали власні заощадження, які витрачали у Польщі. 10% користувалися грошима родини, 3% мали віддалену роботу в Україні.

40% українців у Польщі користувалися заробленими в Україні грошима. Серед них 53% зізнались, що сума їхніх щомісячних витрат змінилася, 47% не змінили свої витрати.

Серед тих, хто змінив суму витрат у Польщі, 20% заявили, що це пов’язано з появою роботи у Польщі. 15% відповіли, що у них закінчилися гроші, зароблені в України. 4% втратили віддалену роботу в Україні та 4% сказали, що родичі припинили підтримку. 57% не вказали причину зміни своїх витрат.

Результати опитування (інфографіка: Gremi Personal)

Також українців запитали про те, який вони мали статус на момент працевлаштування. 38% відповіли, що вже працювали за наймом у Польщі,18% тимчасово не працювали, але шукали роботу, 9% - студенти або учні, 3% працювали віддалено, 2% вели домашнє господарство, 26% мали інший статус.

В агенції зазначають, що той факт, що 60% українців у Польщі не користуються заробленими в Україні грошима, може свідчити про те, вони вже пристосувалися до життя за кордоном й при продовженні допомоги для біженців поки не планують повертатися.

Результати опитування (інфографіка: Gremi Personal)

Скільки українців в Польщі збираються повертатись додому

У березні цього року інше опитування показало, що 43% українців у Польщі не змогли визначитися із планами на майбутнє, 19% відповіли, що планують залишитися у Польщі. 15% заявили, що не приїдуть найближчі 5 років, 13% повернуться протягом пів року і 10% - протягом року.