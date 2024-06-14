Оренда житла в Україні: де найвищі ціни

Середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири у травні 2024 року становила 6 942 гривень. З початку року ціна зросла на 5,1%, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє сайт Держстату.

На першому місці за вартістю оренди знаходиться Львівська область (12 057 гривень). На другому місці Закарпатська область (11 772 гривні), де оренда подешевшала на 8,1%.

На третьому місці Рівненська область, де оренда з початку року зросла на 36,0% до 9785 гривень.

У Києві оренда подорожчала на 4,2% до 9093 гривень. Столиця зберігає четверте місце за вартістю.

Вартість оренди підвищується у західних та деяких центральних областях України. Водночас, найнижчі ціни близьких до фронту регіонах – Херсонській (2 831 гривня), Сумській (3 289 гривень) та Миколаївській (3 485 гривень) областях.

Ціна на оренду

Як повідомлялось, за 2023 рік середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири в Україні зросла на 15,9% до 6605 гривень. На перше місце вийшла Закарпатська область, де оренда зросла на 46,2%, проте 2024 року ця область втратила лідерство.

У 2022 році оренда 1-кімнатної квартири подорожчала на 32,7% до 5699 гривень. Після початку війни на перше місце вийшла Львівська область, де оренда подорожчала у 2,1 раза.