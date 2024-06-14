На Одещині знешкодили морську міну, яку винесло на узбережння – ВМС

Сьогодні на Одещині Сили оборони України виявили та знешкодили морську міну, яку винесло на узбережжя Чорного моря.

Про це повідомили﻿ Військово-морські сили ЗСУ.

"Після ідентифікації міни, силами та засобами ВМС ЗС України небезпечний боєприпас було знешкоджено шляхом контрольованого підриву із дотриманням усіх необхідних заходів безпеки" , – йдеться в повідомленні.

У ВМС закликали у випадку виявлення підозрілих вибухонебезпечних предметів ні в якому разі не наближатися до них, не торкатися і не намагатися самостійно переміщувати/знешкоджувати їх, а повідомити відповідні служби.

Військові зазначили, що в регіоні продовжує діяти заборона щодо перебування на неперевірених ділянках узбережжя.