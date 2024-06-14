Укренерго: Через негоду знеструмлено кілька населених пунктів

Через негоду на ранок 14 червня знеструмлено три населених пункти на Сумщині. Ще 494 населених пункти залишаються без енергоживлення з інших причин, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомили у пресслужбі "Укрнерего".

Крім цього, через бойові дії є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях.

Вночі, під час повітряної тривоги, дією захисту відключалась високовольтна повітряна лінія "Укренерго" в східному регіоні. Ремонтні бригади з'ясовують причини вимкнення.

Також під час повітряної тривоги в західному регіоні дією захисту відключалась повітряна лінія обленерго. Знеструмлювались промислові та побутові споживачі на Львівщині та Тернопільщині. До 6:00 енергоживлення всіх споживачів відновлено.

Протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та молдови планується імпорт електроенергії – загальним обсягом 31 904 МВт*год. Експорт не передбачається.

Нагадаємо:

У пʼятницю, 14 червня, по всій Україні обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 18:00 до 22:00.