Британська розвідка: Москва підкорила собі усі угруповання найманців на фронті

Міністерство оборони Росії дедалі більше централізує командування та контроль над нерегулярними силами, що, швидше за все, полегшить їхнє використання у наступальних операціях в Україні, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, у лютому 2023 року військове відомство Росії створило "добровольчий корпус", який об'єднав під єдиною системою управління та контролю понад 20 тисяч найманців, резервістів та колишніх ув'язнених, які служать у численних іррегулярних підрозділах.

За даними британської розвідки, з моменту створення "добровольчого корпусу" нерегулярні сили все частіше використовуються в наступальних операціях, для яких мало підходять. Нерегулярні формування Росії є переважно підрозділи легкої піхоти, яким бракує інтегрованої артилерійської чи авіаційної підтримки, що робить їх вразливішими, ніж російські регулярні формування.

"Отже, протягом останніх 9 місяців у російських нерегулярних підрозділах спостерігався пропорційно вищий рівень втрат, ніж у російських регулярних підрозділах", - йдеться у повідомленні Міноборони Британії.

Раніше британська розвідка повідомляла, що Москва активізувала вербування ув'язнених в Африці. Це довелося зробити, оскільки ресурс ув'язнених у в'язницях вже вичерпано, а проводити мобілізацію небезпечно для Путіна.

Зазначимо, у травні середні втрати серед російської армії перевищили 1200 осіб на день.