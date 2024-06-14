Трамп відреагував на появу російських кораблів біля берегів США

Кандидат у президенти США Дональд Трамп розлючений військовими навчаннями російського ВМФ неподалік територіальних вод США, а зокрема, їхнім прибуттям до порту Гавани, що недалеко до узбережжя Флориди, повідомляє Ділова столиця.

Про це Трамп заявив на зустрічі з конгресменами-республіканцями на Капітолійському пагорбі.

"Ми хочемо бачити, що збройні сили потужні, що гроші не даремно витрачаються по всьому світу. Ми не хочемо бачити російські кораблі прямо біля узбережжя Флориди, де вони зараз знаходяться. Це просто немислимо" , – заявив Трамп.

Як повiдомлялось, на зустрічі республіканців Трамп також розкритикував закон про допомогу Україні на $60 млрд, який не могли ухвалити більше ніж пів року