Міноборони допустило до експлуатації понад сотню нових зразків боєприпасів

З початку широкомасштабного вторгнення в Україні кодифіковано, допущено до експлуатації у Силах оборони понад сто зразків боєприпасів різних типів, майже половину з них – від початку 2024 року, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють у Міноборони.

Серед зразків, які були допущені до експлуатації, переважна більшість – продукція вітчизняного ОПК. Зокрема, це боєприпаси до стрілецької зброї, засоби ближнього бою, мінометні міни, артилерійські снаряди різних калібрів та призначення.

Крім того, оборонним відомством допущено близько 60 зразків боєприпасів для БПАК різних типів, а також підривачі до них.

Усі вони – розроблені на вітчизняних підприємствах. В переліку боєприпаси комбінованої дії, осколково-фугасні, кумулятивно-осколкової дії та багатоцільові.

Нагадаємо:

З початку березня 2022 року до експлуатації у Збройних силах допущено понад 110 зразків автомобільної техніки українського та іноземного виробництва.