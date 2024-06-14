У Мінагро впевнені, що Україна залишиться лідером аграрного експорту

У наступному маркетинговому році (з липня 2024 року) Україна може експортувати понад 60 млн тонн зернових та олійних культур і продуктів їх переробки. Ці цифри залишають Україну серед світових лідерів аграрного експорту, повідомляє Економічна правда.

Про це заявив виконуючий обов'язки Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

За його словами, після двох років повномасштабної війни Україні вдалося вирівняти ринковий баланс виробництва та експорту основних агрокультур.

"Це стало можливим завдяки стійкості аграрних виробників та розвитку логістики. Нинішній маркетинговий 2023/2024 рік Україна завершує з кінцевими залишками сільгосппродукції на середньостатистичному рівні , як було до 2022 року" , – наголосив Тарас Висоцький.

У Міністерстві прогнозують, що з нового врожаю виробництво зернових культур складе майже 56 млн тонн. З них пшениці – 21 млн тонн, ячменю – близько 5 млн тонн, кукурудзи – 28,5 млн тонн.

Загальний експорт зернових прогнозується на рівні 43 млн тонн. Зокрема, пшениці – 15 млн тонн, ячменю – 2,5 млн тонн, кукурудзи – близько 25 млн тонн.

Виробництво олійних культур за прогнозами досягне 22 млн тонн. Зокрема, ріпаку очікується 4 млн тонн, соняшнику – близько 13 млн тонн. Сої прогнозується на рівні 5 млн тонн – і це буде рекордний показник в історії України.

Експорт олійних та продуктів їх переробки очікується понад 17 млн тонн.

Нагадаємо:

З серпня минулого року українським зерновим коридором та річкою Дунай експортовано понад 30 млн тонн агропродукції, що становить понад 90% від загального агроекспорту.