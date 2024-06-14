У Мінфіні назвали дату, коли МВФ схвалить транш на 2,2 млрд доларів

Рада директорів Міжнародного валютного фонду ухвалить рішення про виділення Україні чергового траншу на 2,2 млрд доларів на засіданні 28 червня, повідомляє РБК-Україна.

Про це сказав міністр фінансів Сергій Марченко в ефірi телемарафону.

"Ми очікуємо успішного засідання "борду" 28 червня. Після цього ми отримаємо транш" , - сказав він.

Марченко наголосив, що Україна вперше в програмах МВФ підійшла до четвертого перегляду. Раніше фонд припиняв фінансування до цього, оскільки зобов’язання не виконувалися.

Транш МВФ

Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду, що працювала у Варшаві з 27 до 31 травня 2024 року, та українська влада досягли угоди на рівні персоналу щодо чергового траншу кредиту за програмою EFF.

Відповідну домовленість має схвалити Рада директорів МВФ. Після цього Україна отримає доступ до фінансування обсягом 1 669,82 млн СПЗ (близько 2,2 млрд доларів в еквіваленті).

Також було досягнуто домовленостей щодо оновленого комплексу заходів з економічної та фінансової політики, спрямованого на підтримку макроекономічної стабільності та просування економічних реформ, що виконуватимуться надалі.

Угода України з МВФ про програму EFF на 15,6 млрд доларів була схвалена в березні 2023 року. У межах програми вже отримано чотири транші загальним обсягом близько 5,4 млрд доларів, у тому числі на 880 млн доларів в березні. За програмою Україна також отримала політичні зобов'язання від партнерів про виділення 122 млрд доларів до 2027 року.